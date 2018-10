New York Unité Spéciale - Saison 07 Episode 16 - Le seul témoin

Doug Waverly et Nick Pratt sont accusés du viol et du meurtre de Jennifer Durning, une jeune étudiante canadienne ayant disparu après une soirée entre amies en discothèque. Jason King, le cousin de Nick, prétend qu'il a eu une relation sexuelle consentie avec la victime la nuit de sa disparition. Il affirme aux enquêteurs qu'elle a ensuite été violée par Doug et Nick. Keith Willis, un témoin, prétend avoir vu les garçons kidnapper Jennifer. Peu de temps après, Jason disparaît.