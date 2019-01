New York Unité Spéciale - Saison 07 Episode 20 - Une question de poids

Stabler fait équipe avec un nouveau partenaire afin d'enquêter sur une agression sexuelle dont a été victime Jessica DeLay, une jeune fille âgée de seize ans. Les détectives retrouvent bientôt ses agresseurs, un jeune homme obèse et sa sœur, qui affirment avoir voulu se venger de la victime qui, avec un ami, Tommy Strahan, avaient frappé leur frère aîné, Rudi, parce qu'il était en surpoids. Les détectives Stabler et Blaine arrêtent Jessica et Tommy mais ceux-ci sont bientôt relâchés, faute de preuves. Rudi décide alors de se faire justice lui-même.