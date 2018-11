New York Unité Spéciale - Saison 09 Episode 19 - Ne jamais oublier

Un policier est retrouvé mort sur un terrain vague. Le meurtrier présumé est arrêté sur les lieux, blessé de deux balles. L'enquête est confiée à l'Unité spéciale car celui-ci n'est autre que Chester Lake, l'équipier de Fin. Benson et Stabler veulent l'interroger mais il refuse de leur donner quelque élément que ce soit et finit par disparaître de l'hôpital. Ses anciens collègues se lancent à sa recherche et découvrent qu'il travaillait pendant son temps libre sur une affaire de viol et de meurtre sur mineure datant d'une dizaine d'années.