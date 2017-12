New York Unité Spéciale - Saison 10 Episode 09 - Syndrome post traumatique

Benson participe à un groupe de parole constitué de jeunes femmes militaires victimes de viols. La psychiatre qui les encadre lui demande d'enquêter sur une victime enceinte qui a disparu depuis plusieurs jours. Jessie, violée par un supérieur qu'elle n'a pas osé dénoncer, a décidé de mettre au monde son enfant et de déserter. Le corps mutilé de Jessie est retrouvé dans le coffre de sa voiture : le tueur l'a poignardée avant de faire disparaître le bébé. Benson soupçonne immédiatement un sergent-chef qui avait déjà été réprimandé pour avoir eu une relation avec Jessie. L'inspecteur laisse ses propres problèmes psychologiques orienter et même freiner l'enquête, d'autant plus difficile que l'armée refuse de coopérer.