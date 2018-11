New York Unité Spéciale - Saison 10 Episode 11 - La soeur disparue

Un soir, une jeune fille se présente au domicile d'une famille new-yorkaise : elle prétend être Heather, leur fille disparue depuis quatre ans à l'âge de quatorze ans. Interrogée par la police, elle raconte qu'elle a été enlevée par un homme qui l'a séquestrée et violée pendant toutes ces années et à qui elle a réussi à échapper par hasard. Cependant, elle est incapable de conduire les inspecteurs sur la piste de son ravisseur. Dans le doute, l'unité spéciale mène l'enquête et finit par s'apercevoir que la jeune fille n'est pas celle qu'elle prétend être...