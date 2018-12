New York Unité Spéciale - Saison 10 Episode 17 - Vivre l'enfer

Une petite fille est retrouvée dans une ruelle, la gorge tranchée. Elle survit à ses blessures, mais ne peut plus parler. Elle ne sait pas écrire et arrive d'un camp de réfugiés africains. Les soupçons se portent d'abord sur Elijah, un jeune homme qui chante dans la même chorale qu'elle et qui aurait, en tant qu'enfant-soldat, commis des crimes pendant la guerre civile ougandaise. Elijah met les enquêteurs sur la piste d'un ancien seigneur de guerre, responsable de nombreux massacres et à qui la petite victime aurait servi d'esclave sexuelle.