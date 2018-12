New York Unité Spéciale - Saison 10 Episode 20 - Telle est prise...

Kim tombe dans l'escalier au lycée. Quand un médecin découvre que la victime porte des cicatrices antérieures à sa chute, il prévient les enquêteurs. Ceux-ci apprennent que Kim avait envoyé des photos d'elle nue, prises avec son téléphone portable. Pour la forcer à dénoncer l'auteur des violences, la substitut accuse Kim de recel et de diffusion de pornographie infantile. La jeune fille craque, mais la juge refuse d'abandonner les poursuites et la condamne à une lourde peine. Benson se demande alors pourquoi le magistrat a fait preuve de tant de sévérité et cherche à en savoir plus.