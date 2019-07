New York Unité Spéciale - Saison 11 Episode 09 - Les mains sales

Un motard appartenant à un violent gang est retrouvé attaché à un arbre, le sexe tranché. Un témoin anonyme l'avait vu se faire renverser par une femme brune au volant d'une voiture qui correspond à celle de Benson. De plus, les analyses ADN effectuées sur l'arme du crime prouvent que les traces de sang qui s'y trouvent ont bien été laissées par Olivia. Stabler et le reste de l'équipe mettent tout en œuvre pour innocenter leur collègue et découvrir qui a voulu la piéger. Ils doivent prendre de gros risques pour approcher le gang de motards...