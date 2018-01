New York Unité Spéciale - Saison 12 Episode 11 - Coups durs

Le cadavre d'un garçon âgé d'une dizaine d'années est retrouvé sur un manège. Il porte des traces de coups et l'autopsie révèle qu'il est mort d'une perforation du poumon provoquée par une côte cassée. Les détectives parviennent à identifier son oncle, Joe, un chauffeur de taxi, qui l'avait déposé au parc. Elliott et Fin retrouvent Joe dans un bois avec d'autres chauffeurs en train de regarder deux très jeunes garçons se battre. Hank Roberts, le père adoptif de l'un d'eux, leur apprend qu'ils ont formé une sorte de "club de combat". En réalité, ils forcent leurs enfants à se battre à mains nues et parient sur l'issue des combats. Les inspecteurs doivent persuader Nicky, le fils adoptif de Hank, et surtout sa mère, Sandra, de témoigner contre l'homme qui les bat tous les deux.