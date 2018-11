New York Unité Spéciale - Saison 12 Episode 18 - Ma petite entreprise

"Luscious Grape" est une petite entreprise d’importation de vins fins qui réalise des bénéfices confortables pour le plus grand plaisir de sa fondatrice, Annette Cole, et de ses collaborateurs, tous actionnaires. Tous les membres semblent ravis de travailler au sein de la famille "Luscious Grape" et lorsque la cofondatrice et directrice financière de la société, Ellen Sazelin, est retrouvée la gorge tranchée, tous s’accordent à dire que c’est une perte terrible. Mais peu avant sa mort, la victime avait envoyé des vidéos, tournées sur les lieux de son travail, où on voit Annette Cole, en pleine crise d’hystérie, hurler, injurier ses employés et frapper Ellen. Mais personne ne veut accuser Annette. La police découvre que tous les employés recevaient de grosses compensations contre leur silence.