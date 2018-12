New York Unité Spéciale - Saison 12 Episode 19 - L'effet d'une bombe

Un homme s'effondre dans un parking, un couteau planté dans l'entrejambe. Les enquêteurs parviennent à l'identifier et à trouver sa famille. Sa femme leur explique qu'il était censé être à Washington pour un rendez-vous. Les soupçons se portent sur «le barjo du quartier», un immigré italien qui semble avoir perdu la tête à cause d'une maladie. L'homme aiguille l'Unité Spéciale vers un club échangiste que la victime fréquentait. Apparemment, il était tombé amoureux d'une jeune et jolie femme dont l'ancien petit ami était très violent. A son réveil, le blessé, Jerry, dénonce sa femme, qui avoue l'avoir poignardé, non pas par jalousie, mais parce qu'il vidait les comptes du couple pour verser de l'argent à sa jeune maîtresse. Stabler et Benson s'infiltrent dans le club pour comprendre comment opère la jeune femme : elle et son petit ami auraient monté une arnaque pour convaincre des hommes d'âge mûr de leur verser de l'argent. Lorsqu'ils l'arrêtent, Jerry se retourne contre eux : non seulement il ne veut pas témoigner, mais il engage un avocat pour faire libérer celle qu'il croit être son âme sœur.