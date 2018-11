New York Unité Spéciale - Saison 12 Episode 2 - Compromissions

Une fillette à l’air hagard entre dans une épicerie pour chercher à manger. Elle a été maltraitée, violée et refuse de parler. Les détectives doivent quadriller le quartier pour retrouver sa famille. Sa mère et son beau-père, "accros" aux jeux vidéos, ne s’en occupaient pas et la gardaient enfermée dans un placard. C’est en s'échappant qu’elle a été agressée. La mère souffre d’une maladie mentale qui la prive de tout lien avec sa fille, ce qui explique sa négligence. Lorsqu’un second viol a lieu, Benson et Stabler retrouvent Erik Weber et son "Collectif citoyen anti-prédateurs" sur place. Il leur propose son aide.