New York Unité Spéciale - Saison 12 Episode 20 - Mademoiselle Parfaite

Le cadavre d'une petite fille disparue est retrouvé dans un sac de voyage, devant une église. Les inspecteurs sont aidés dans leur enquête par Tom Jackson, le psychiatre dont la fille avait été agressée chez elle et qui est décédée depuis. D'après le docteur Jackson, les circonstances de l'agression et du meurtre suggèrent que le coupable est une femme. Les enquêteurs ont du mal à le croire car les cas de femmes capables de violer et de tuer des petites filles sont extrêmement rares. Ils finissent pourtant par se rendre à l'évidence en s'intéressant à la personnalité de June, le professeur de piano de la petite disparue.