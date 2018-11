New York Unité Spéciale - Saison 12 Episode 4 - La ferme aux esclaves

Une jeune femme traverse un marché en courant et finit par se jeter sous une voiture. L'autopsie révèle qu'elle avait une quinzaine d'années, souffrait de malnutrition sévère, avait été battue et violée et avait récemment accouché. Les enquêteurs parviennent à retrouver son père qui vit dans sa voiture avec ses deux petites filles depuis la mort de son épouse et leur expulsion de leur appartement. La jeune victime aurait été envoyée avec son frère, âgé d'un an de moins, dans une ferme pour y gagner de quoi survivre. Aucun registre ne mentionne le lieu de l'exploitation. Les détectives doivent donc tenter de localiser l'intermédiaire qui a placé les enfants. Stabler et Benson retrouvent Micah, le frère de la victime, qui est tombé dans un réseau de prostitution. Traumatisé par les sévices subis, il leur apprend que ce sont les exploitants de la ferme qui les exploitent tels des esclaves avec sa sœur et d'autres enfants.