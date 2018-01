New York Unité Spéciale - Saison 14 Episode 02 - Une réputation à défendre (1)

Cragen se réveille les mains pleines de sang, au lit, avec le corps de Carissa, qui a été égorgée. Les examens montrent qu'ils ont eu des rapports sexuels et que le capitaine a des traces d'alcool dans le sang. Il ne se rappelle de rien, excepté d'avoir accepté de retrouver l'escort girl dans un restaurant pour évoquer l'affaire à laquelle elle était mêlée. Cragen est arrêté et envoyé à Rikers. Ses subordonnés s'efforcent de prouver qu'il a été victime d'une machination, certainement orchestrée par Delia Wilson, qui livre une guerre sans merci à son rival, Bart Ganzel. Benson accepte de travailler main dans la main avec maître Foster, substitut chargée des affaires internes, qui mène une enquête de grande envergure sur les liens entre Ganzel, Delia, les milieux politiques et judiciaires. Amaro, accusé d'avoir fait des avances à Carissa le soir de sa mort, voit son couple se déliter. Le jeune inspecteur, très à cran, a du mal à convaincre ses collègues de se méfier de Cassidy...