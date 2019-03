New York Unité Spéciale - Saison 14 Episode 21 - La fosse aux lions

Gabby Shaw, une Anglaise récemment installée dans la banlieue chic de New Canaan, dans le Connecticut, se rend à un concert de rock avec ses amis du lycée. Pendant qu'elle danse, quelqu'un lui baisse son haut et la pousse dans la foule, où elle est déshabillée et violée par plusieurs hommes. Gabby identifie plusieurs jeunes marginaux et un agent de sécurité, Frank, qu'elle accuse de s'être jeté sur elle. Nick s'aperçoit en l'interrogeant que Frank, ancien soldat, souffre de trouble post-traumatique. Il a été perturbé par les feux d'artifices du concert et s'est allongé sur Gabby pour la protéger, comme si elle était un soldat blessé. Les témoignages et vidéos permettent d'identifier le jeune qui a baissé le haut de la victime. Il s'agit de Louis, un autre lycéen de New Canann. Il finit par avouer que l'ex-petit ami de Gabby, Alec, l'a payé pour faire une "blague" : exposer la poitrine de Gabby en public et prendre une photo pour l'humilier.