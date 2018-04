New York Unité Spéciale - Saison 14 Episode 24 - Sans identité

Un homme s'exhibe dans Central Park devant deux jeunes touristes. Rollins parvient à l'arrêter et le ramène au poste avec les deux victimes et un témoin : Alice, une photographe sexagénaire. Rollins trouve le suspect, Lewis, particulièrement suspect. Il a le bout de tous les doigts brûlés, ce qui compromet son identification. De plus, il ne possède aucun papier et prétend vivre en foyer de réinsertion. Le substitut propose à Lewis de plaider coupable d'exhibition en échange d'une relaxe immédiate, ce qui permettrait de prendre son ADN afin de le comparer aux bases de données. Le suspect refuse et le juge le libère sur parole. Le lendemain, les enquêteurs découvrent Alice ligotée chez elle. Elle a été torturée et violée par Lewis.