New York Unité Spéciale - Saison 14 Episode 5 - Les enfants perdus

Un homme distrait le père d'un petit garçon, Wyatt Morris, dans le métro et enlève l'enfant. L'affaire rappelle la disparition jamais élucidée du petit Hector, treize ans plus tôt, dans le même quartier, avant qu'il ne soit réhabilité. Les similarités entre les deux rapts poussent les inspecteurs à rouvrir la première enquête. Ils découvrent qu'un jeune auxiliaire de police, Stephen Lomatin, a collaboré aux recherches. Le jeune homme, qui rêve de devenir policier mais a été refusé pour problèmes psychiatriques, a échafaudé toute une théorie reliant plusieurs disparitions de petits garçons avec des incendies sur une période de treize ans. Sur ses conseils, les enquêteurs rouvrent l'affaire Rodriguez et finissent par retrouver le corps de l'enfant sous une dalle de béton, dans la cave d'un immeuble appartenant à la famille Morris...