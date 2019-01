Emily, une jeune fille âgée de quatorze ans, disparaît au cours d'un voyage scolaire à New York. Les enquêteurs sont bientôt sur la piste d'un certain Peter, qui séquestre l'adolescente et la donne en spectacle sur le "darknet", l'internet parallèle. Les policiers remontent la piste et interpellent Wendi, une ancienne victime de Peter, devenue sa complice.