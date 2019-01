Tessa, la petite fille âgée d’1 an de Josie et Braydon Leddy, est enlevée sur un terrain de jeux. L'enfant est très vite retrouvée chez Lydia Nobile, une photographe qui prétend être la vraie mère de Tessa. Née soi-disant par mère porteuse, celle-ci aurait été confiée à Josie et Braydon provisoirement. Mais il s’avère que les documents relatifs à la naissance de la fillette sont des faux et l’avocat qui les a falsifiés est mort.