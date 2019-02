New York Unité Spéciale - Saison 14 Episode 9 - L'emprise de la nuit

Après avoir perdu son travail et sombré dans l'alcool, Craig Rasmussen craque et abat sa belle-mère, sa femme, puis deux témoins. Il commence alors une équipée macabre à travers New York et ses environs, en changeant régulièrement de voiture et en éliminant toutes les personnes qui ont le malheur de croiser son chemin. Le FBI fait appel à l'unité spéciale pour l'arrêter, car la seule personne qui pourrait permettre de le retrouver est Jeannie, une prostituée que Craig fréquente régulièrement depuis vingt-cinq ans. Cynique et abimée par la vie, elle accepte néanmoins de répondre aux questions des inspecteurs, voire même de servir d'appât.