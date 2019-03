New York Unité Spéciale - Saison 14 Episode - Entre les murs

Suite à un week-end de bizutage, une jeune fille subit un viol collectif. Les détectives enquêtent sur une fraternité étudiante qui semble être coutumière du fait. Mais sous la pression générale, la jeune fille décide de retirer sa plainte. Pourtant, Barba et Benson ne veulent pas en rester là. Ils décident de chercher d’autres victimes. Ils retrouvent une jeune fille agressée dans des conditions similaires un an auparavant et qui s’inflige un traitement aux électrochocs pour oublier son agression.