New York Unité Spéciale - Saison 15 Episode 11 - Sur la sellette

Alors qu’ils rentrent à pieds de chez Olivia, Rollins et Amaro tombent sur une course-poursuite entre une collègue et un jeune délinquant dont on leur dit qu’il est armé. Amaro décide de se joindre à la poursuite. Malheureusement, les choses tournent mal et il blesse le jeune garçon qui se retrouve paralysé. Il s’avère qu’il n’avait pas d’arme sur lui et les nouveaux dirigeants de la ville décident d'arrêter Amaro pour calmer l’opinion publique. Mais ce dernier décide de se défendre...