L’unité spéciale tente d’aider Claire Wilson, une victime de viol mineure qui travaillait illégalement dans un club de strip-tease. Lorsque Claire porte plainte et qu’elle est arrêtée le jour même pour fraude à la carte bancaire, les inspecteurs comprennent que l’affaire va plus loin. Ils sont alors confrontés au système judiciaire corrompu du New Jersey.