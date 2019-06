New York Unité Spéciale - Saison 15 Episode 15 - Fin de la plaisanterie

Renée, une étudiante qui milite contre le viol sur le campus de l’université TSU, proteste durant le spectacle de Josh Galloway, un humoriste qui fait des plaisanteries sur le viol. En rentrant chez elle, elle se fait agresser par deux étudiants qui ont également assisté au numéro. Renée demande donc à l’unité spéciale de prendre des mesures contre Josh Galloway . Olivia, Fin et Rollins se rendent le soir suivant au one-man-show de l’humoriste qui se moque cette fois-ci de la groupie complètement ivre avec laquelle il a passé la nuit la veille. Carly, la jeune femme en question, va voir Olivia et lui dit qu’elle pense avoir été violée. Barba hésite à poursuivre Galloway en justice car Carly n’a pas tout de suite porté plainte et a passé toute la nuit dans la chambre d’hôtel de l'artiste.