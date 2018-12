New York Unité Spéciale - Saison 15 Episode 16 - Au-delà du sport

Cédric, un lycéen de Géorgie, est invité un week-end à New York par la faculté d'Hudson, qui espère le recruter pour son équipe de football universitaire. Déçus qu'il ait déjà promis sa signature à une autre équipe, les joueurs, sous l'influence du coach, lui réservent une surprise. L'oncle de Cédric, un ami d'enfance d'Amanda, vient lui demander de l'aide. La jeune inspecteur est en eaux troubles : elle a perdu gros sur des paris et multiplie les heures supplémentaires pour rembourser ce qu'elle doit. Les enquêteurs retrouvent Cédric en cellule. Il a frappé un homme dans un bar gay, ce qui pourrait lui valoir une condamnation lourde. Sa soirée à la faculté semble l'avoir perturbé : il est très nerveux et refuse de coopérer. L'unité spéciale interroge les joueurs, les pom-pom girls et apprennent que Cédric a été victime d'un canular à caractère sexuel.