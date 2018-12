New York Unité Spéciale - Saison 15 Episode 18 - Le pouvoir de la presse

Jimmy Mac Arthur, un journaliste du Ledger, souhaite écrire sur un article sur Olivia Benson. Le chef de la police lui ayant donné carte blanche, Jimmy suit Olivia quand elle se rend sur une scène de crime, près de Central Park. Heba Salim, une jeune femme musulmane d’origine indienne, s’est fait violer dans le parc par deux hommes blancs qui l’ont insultée. Le kit de viol est positif, mais il s’avère que la jeune femme ne s’est pas fait violer à Central Park. Jimmy crie au canular en première page du Ledger et accuse Heba d’avoir menti et de ne pas s’être fait agresser. Mais l’équipe de l’unité spéciale découvre que la jeune femme s’est, en réalité, fait violer dans le bureau d’Elias Kemp, le directeur de son frère. Elias Kemp et son associé, Mike Sullivan, prétendent alors que Heba a eu des rapports consentis avec eux. Olivia pousse la jeune femme à témoigner contre eux, tout en craignant que Heba ne soit déjà discréditée aux yeux des jurés qui ont tous lu les articles de Jimmy Mac Arthur.