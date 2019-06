New York Unité Spéciale - Saison 15 Episode 20 - Roulette russe

William Lewis, le violeur en série qui a agressé Olivia, parvient à s’échapper de prison. Il l’appelle pour lui die qu’elle lui a manqué, puis tue le médecin de la prison, viole sa fille aînée et kidnappe la plus jeune. Il se sert de son otage pour atteindre Olivia et la pousser à le rejoindre seule. Soucieuse du sort de la petite, elle le fait sans hésiter et se retrouve enfermée dans une usine désaffectée avec la jeune fille. Lewis décide de faire une partie de roulette russe avec Olivia tout en écoutant et en narguant, grâce à la radio, l’équipe qui les recherche activement...