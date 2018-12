New York Unité Spéciale - Saison 15 Episode 23 - Coupable de... penser

Alors que les inspecteurs de l’unité spéciale cherchent à remonter un réseau de pédophilie, ils font la connaissance d’un homme qui décrit des fantasmes de torture sur des petits garçons. Ils découvrent chez lui une pièce secrète, une chambre des supplices, et Barba décide de le poursuivre. Mais l’homme clame que tout relève du domaine du fantasme et qu’il n’a jamais fait de mal à qui que ce soit. L'équipe scientifique ne trouve aucune preuve du contraire. Un procès sans preuve et sans victime s’ouvre, posant une question fondamentale concernant la liberté : peut-on être envoyé en prison à cause de ses pensées ?