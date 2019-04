New York Unité Spéciale - Saison 15 Episode 5 - Le sort s'acharne

Durant le pot de départ de Munch, Benson reçoit un texto de Sarah, une jeune pianiste qui avait été violée chez elle quelque temps plus tôt. Elle pense avoir de nouveau été violée. Les inspecteurs de l’unité spéciale commencent leur enquête et s’aperçoivent vite que son agresseur ne peut être le garçon qui l’avait déjà agressée. Ils cherchent donc dans son entourage et apprennent qu’elle est amie avec un jeune homme très riche aux antécédents plutôt inquiétants. En continuant leurs investigations, ils découvrent qu'il s'agit d'un violeur en série qui drogue ses victimes pour pouvoir abuser d’elles et achète, ensuite, leur silence à prix d’or. Ils décident, avec l’aide d’une amie de Sarah, de lui tendre un piège pour le confondre...