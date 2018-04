New York Unité Spéciale - Saison 15 Episode 9 - Corde sensible

Lena, une membre des Alcooliques Anonymes que le parrain de Rollins lui a présentée, sonne un soir à la porte de l’inspecteur et lui avoue qu’elle s’est fait violer par Gene Fierstein, un homme avec qui elle avait une liaison. Le bureau du procureur n’inculpe pas Gene car Lena et lui avaient échangé des SMS décrivant la scène du viol et la réponse de Lena porte à croire qu’elle était consentante. Rollins conseille alors à Lena de ne pas s’approcher de Gene et de la prévenir si celui-ci cherche à la contacter. Quand Gene est retrouvé mort au pied de l’immeuble de Lena, l’unité spéciale se demande si elle a poussé son amant du toit de son immeuble par accident ou s’il s’agit d’un meurtre prémédité.