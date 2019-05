New York Unité Spéciale - Saison 15 Episode - Mauvais souvenirs

Après des mois de recours et d'attente, l'heure du procès est arrivée pour William Lewis, le violeur en série qui avait enlevé et torturé Olivia. Le pervers propose un marché : il acceptera une longue peine s'il peut décrire à l'audience les viols qu'il prétend avoir fait subir à Olivia. Celle-ci refuse car elle maintient qu'il ne l'a jamais violée. Dès le début, Lewis annonce qu'il va se défendre lui-même. C'est donc lui qui va interroger les témoins. Il joue beaucoup sur la correction que lui a infligé Olivia et affirme qu'elle l'a suivi volontairement car il l'attirait beaucoup.