Des élèves du lycée très huppé de Tribeca font une fête. Ils boivent, fument et s'adonnent à un jeu sexuel. Ils prennent des selfies qui font vite le tour de l'établissement. L'unité spéciale tente de contenir la diffusion en confisquant tous les téléphones portables, mais les images se retrouvent sur des sites pornographiques. Noah, qui n'avait pu être vacciné plus tôt, attrape la rougeole et souffre de graves complications.