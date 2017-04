New York Unité Spéciale - Saison 17 Episode 04 - Responsables et coupables  

Un enfant de 4 ans est retrouvé errant dans la rue. Lorsque les enquêteurs parviennent à l'identifier et à retrouver sa mère, ils découvrent dans l'appartement familial sa soeur de 8 ans, enfermée dans une cage, battue et affamée. Ils la conduisent à l'hôpital, mais la petite fille décède. Benson décide de faire inculper l'employé des services de protection de l'enfance qui n'a averti personne. Il accuse à son tour sa hiérarchie de l'avoir poussé à ne pas faire les visites réglementaires et à établir de faux rapports pour faire du chiffre et atteindre les objectifs de productivité. L'adjoint du chef de la police en charge de la communication met la pression sur Dodds, le supérieur de Benson, pour que l'unité spéciale renonce à cette enquête qui embarasse fort la ville.