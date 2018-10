New York Unité Spéciale - Saison 17 Episode 1 - Aux yeux de tous (partie 1)

Un autre corps est découvert sur la plage où le docteur Yates enterrait ses victimes. Les enquêteurs, en se basant sur les anayses du légiste, le soupçonnent d'avoir tué la victime peu avant son arrestation, mais Amanda a des doutes. Elle se rend à la prison où Yates nie le meurtre et suggère la piste d'un imitateur doué de connaissances médicales. Yates guide l'unité spéciale vers une maison de Harlem où ils découvrent un autre corps momifié et emmuré depuis plus de dix ans. D'après le tueur en série, c'est un de ses proches de l'époque qui avait tué sa fiancée. Or, l'ami en question est devenu légiste pour la police de Manhattan et c'est lui qui a effectué toutes les autopsies des victimes de l'affaire. Le légiste se défend en affirmant que Yates cherche juste à donner du poids à son futur appel...