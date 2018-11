New York Unité Spéciale - Saison 17 Episode 11 - Sous haute tension

Lucy, la baby-sitter de Noah, demande à Olivia de passer voir des personnes pour lesquelles elle travaille car la mère de famille lui a semblé très nerveuse. Quand Olivia arrive chez eux, elle s’aperçoit vite que quelque chose ne va pas. Elle propose à la mère de repasser plus tard, mais celle-ci finit par la faire entrer et elle se retrouve enfermée dans la maison par des ravisseurs qui ont pris tout le monde en otage. Démarre alors une journée entière de séquestration particulièrement éprouvante, surtout pour l’adolescente de la famille qui se fait violer par un des kidnappeurs. Olivia essaie de faire au mieux pour que tout le monde s’en sorte sain et sauf. Son équipe finit par s’apercevoir de son absence et, avec l’aide de Lucy, comprend ce qui se passe. Les négociations s’entament, mais l’agresseur principal est un drogué qui se montre de moins en moins rationnel.