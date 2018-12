New York Unité Spéciale - Saison 17 Episode 12 - La cerise sur le gâteau

Chris Roberts invite Abby Stewart à la fête de l’école. Ils s’embrassent et elle accepte de le suivre au labo photo, où le garçon a visiblement décidé de passer aux choses sérieuses. Abby lui demande de ralentir un peu. Quand Abby rentre chez elle, elle file dans sa chambre sans dire un mot de la soirée à ses parents et fond en larmes… Quelques jours plus tard, Maître Calhoun vient trouver Olivia pour lui demander de s’occuper d’Abby. La jeune fimme dit avoir été violée lors de la soirée dansante, mais la police locale n’a pas voulu donner suite à sa plainte. Olivia accepte et se rend chez les Stewart, où Abby explique les circonstances du viol. D’autres membres de l'unité spéciale interrogent Chris chez ses parents, mais celui-ci nie en bloc : il n’a pas eu de relation sexuelle avec Abby...