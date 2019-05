New York Unité Spéciale - Saison 17 Episode 18 - ... Délivrez-nous du mal

Benson est suspendue suite aux accusations portées sur Tucker par le Père Eugène. L'unité spéciale continue d'enquêter sur le trafic des mineures de l'école catholique. Soeur Nina et une élève, Natalia, fuient l'église. Elles sont rapidement poursuivies par une mystérieuse camionnette. Natalia est retrouvée à l'hôpital suite à une overdose. Intérrogée par les enquêteurs, elle avoue qu'un prêtre noir a violé et tué Nina dans la forêt, avant de la ramener dans le Bronx et de lui tendre une seringue remplie de drogue. Plus tard dans la nuit, l'unité spéciale retrouve le corps de Nina...