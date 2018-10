New York Unité Spéciale - Saison 17 Episode 2 - Aux yeux de tous (partie 2)

Rudnick s’est échappé et le corps retrouvé sur la plage est bien identifié comme celui de Susie, la fiancée de Yates. L’équipe part à la recherche de Rudnick et finit par le retrouver, déguisé à nouveau en femme. Le procès s’ouvre et il est très difficile pour Barba de prouver quoi que ce soit, d’autant que les deux avocats de Rudnick sont très doués et démontent les arguments de la défense et les témoignages un par un. Mais Carisi se souvient qu’il a entendu Rudnick parler tout seul dans les toilettes. Se demandant si c’est une habitude chez lui, Benson demande à Carisi et Rollins d’éplucher tous ses rapports audio d’autopsies et toutes les vidéos sur lesquelles il apparaît.