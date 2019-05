New York Unité Spéciale - Saison 17 Episode 23 - L'heure des départs

Gary Munson est mis en examen dans de multiples affaires de viols et d'attouchements sexuels. Or, le syndicat des surveillants pénitentiaires refuse d'y croire et réunit la somme de 500 000 dollars pour le libérer. Terrifiée, la femme de Munson souhaite quitter son domicile avec leurs enfants. Elle demande de l'aide à Benson qui se rend immédiatement au domicile du couple, avec Dodds. Au moment où Benson sort avec les enfants, Munson prend sa femme en otage sous les yeux de Dodds. Quant à Barba, il est victime de sérieuses menaces de mort.