New York Unité Spéciale - Saison 17 Episode 8 - Recherche en fraternité

Alors que Benson est au parc avec son fils, des parents déclarent la disparition de leur fille, Lily. L’unité spéciale s’en charge sur la demande de la mère de Lily, qui travaille pour le bureau du procureur. Fin et Dodds pensent d’abord à une fugue d’adolescent, mais malheureusement, ils retrouvent le cadavre de Lily sous un pont. La légiste prélève du sperme et de l’ADN sous les ongles de la victime et effectue une recherche filiale. Elle s’aperçoit qu’un homme, ayant un ADN identique à celui du tueur à 50%, a déjà été arrêté. L’équipe part l’interroger. Il leur apprend qu’il a été adopté.