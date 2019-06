Un petit garçon est retrouvé seul à Central Park. Les recherches pour retrouver ses parents mènent à la découverte de preuves d'un attentat terroriste de grande ampleur. La mère et son compagnon tuent plusieurs personnes dans le parc avant que la police n'abatte l'homme et n'arrêtent la femme, Ana. Cette dernière accuse son fiancé et le frère de celui-ci d'être des terroristes et de l'avoir battue et violée pendant des années.