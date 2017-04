New York Unité Spéciale - Saison 18 Episode 08 - Mères par procuration  

Nadine, une maman branchée new-yorkaise, donne une fête chez elle avec quelques amis alors que son fils Theo, 6 ans, dort dans sa chambre. Le lendemain matin, quand la nounou arrive pour le réveiller, il a disparu. L’unité spéciale se charge de l’enquête et s’aperçoit vite que les invités ont passé la soirée à boire et à se droguer. La mère de l'enfant ne semble pas être une personne très responsable. Les détectives contactent son ex-femme qui leur apprend qu’elle compte se battre pour obtenir la garde alternée, maintenant que les lois sur la parentalité ont évolué à New York. Plus ils avancent, plus ils s’aperçoivent que la seule personne se souciant réellement du petit garçon est sa nounou.