New York Unité Spéciale - Saison 18 Episode 12 - Pour l'honneur  

Le capitaine Beth Williams vient de réaliser un exploit : elle est la première femme à réussir la formation de Ranger, un corps militaire d’élite de l’armée américaine. A ce titre, elle a été choisie pour faire une grande tournée à travers les Etats-Unis, afin de promouvoir l’armée version 2.0, qui se veut plus progressiste. Elle rentre chez elle pour une soirée chez son fiancé, Mickey, et son colocataire, George. Mais un joggeur la retrouve la nuit, blessée dans un parc : la jeune femme a été frappée à la tête avec un objet contondant et elle a subi une agression sexuelle. Hospitalisée, elle déclare ne pas se souvenir de ce qui s’est passé. L’unité spéciale découvre que Beth transportait 5 000 dollars dans un sac à dos et que juste avant son agression, elle avait disputé et remporté un combat d’arts martiaux mixtes contre un homme qui a un casier judiciaire. Mais l’adversaire en question a un alibi.