New York Unité Spéciale - Saison 18 Episode 13 - Transmission

Jessica Walcoot, serveuse dans un bar, est violée à la sortie de son travail par un homme. Elle l'entend pleurer et s’excuser de l’avoir violée, mais il affirme que c’est plus fort que lui car c’est dans ses gènes. L’unité spéciale soupçonne d’abord un vendeur de voitures qui avait séduit la jeune femme le soir des faits. Pourtant, l’ADN prélevé sur elle permet d’établir une correspondance familiale avec un violeur emprisonné à Sing Sing, Mark Brown. Celui-ci avoue qu’il a un frère habitant New York. Lorsque les enquêteurs vont interroger Nick Brown sur son lieu de travail, il avoue spontanément avoir violé la jeune femme, tout en prétendant qu’il n’y est pour rien puisque c’est génétique.