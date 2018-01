Lors d'une interview télévisée, une journaliste et amie d'Olivia lui révèle avoir été violée par le patron de la chaîne, avant de se rétracter. Il n'y a aucune preuve et les éventuelles victimes précédentes hésitent à témoigner. La remplaçante de la journaliste défend son directeur et ceui-ci menace même Olivia et le chef Dodds d'utiliser la puissance de sa machine médiatique pour leur causer du tort.