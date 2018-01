New York Unité Spéciale - Saison 18 Episode 17 - Fake news

Un député demande à Benson d’ouvrir une enquête sur le Coral Dragon, un restaurant chinois accusé de prostituer des jeunes filles et que le député sait innocent. Après avoir constaté qu'il n'y avait rien de suspect au Coral Dragon, l’équipe s'intéresse au site qui a lancé la rumeur. Elle s’aperçoit vite que l'homme à qui appartient le site a lancé de fausses rumeurs à tout va. Il finit par insinuer qu'Olivia et Rollins ont acheté leurs enfants à un réseau de prostitution contre leur silence. Cette fois, Olivia le somme d’arrêter s'il ne veut pas être poursuivi. Mais le mal est fait : un homme ayant cru ses accusations se rend au restaurant et tue le député qui déjeunait tranquillement avec sa fille.