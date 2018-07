New York Unité Spéciale - Saison 18 Episode 3 - L'imposteur

Justin Collett est un jeune new-yorkais aux excellents résultats scolaires, qui cherche à entrer dans une grande université américaine. Alors qu'il s'absente avec son père à Boston, sa mère, Laura, retrouve un homme à l’hôtel, et elle couche avec lui. Après quoi elle fait une tentative de suicide. L’Unité Spéciale est dépêchée sur les lieux : avant de tenter de mettre fin à ses jours, Laura a envoyé deux SMS différents vers un portable inconnu : dans le premier, elle disait à son interlocuteur qu’il avait été un amant exceptionnel, mais 10 minutes plus tard, son second texto l’accusait de l’avoir violée ! L’enquête montre que l’homme en question serait Alden Kessler, le très influent directeur des admissions de l’université de Hudson. Mais dans son bureau, c’est la surprise : Kessler n’est pas du tout l’homme avec qui Laura Collett a été filmée par les caméras de surveillance de l’hôtel où elle avait rendez-vous. Son identité a été usurpée…