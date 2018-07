New York Unité Spéciale - Saison 18 Episode 6 - La musique adoucit le meurtre

Eva Carson, une étudiante transgenre, est frappée et violée dans les toilettes pour dames de Cypress Market. L’enquête s’oriente d’abord sur la piste d’un crime transphobe, dans le sillage de la loi votée par l’Etat de New York pour que les sanitaires soient neutres et mixtes. L'unité spéciale interroge d’abord Logan, le petit ami d’Eva. Il révèle qu’ils s’étaient disputés car la jeune femme se prenait au sérieux depuis qu’elle faisait du mannequinat lors de soirées branchées. Mais son agence l’a renvoyée car elle a giflé un homme au cours d'une fête. Ce dernier est Hype, une étoile montante du rap. Vincent Love, le directeur de sa maison de disques, a ordonné qu’Eva soit mise à la porte de la réception.