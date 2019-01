New York Unité Spéciale - Saison 18 Episode 18 - Sous son emprise

Lors d’une retraite spirituelle chez Declan Trask, un "guérisseur" qui fait boire de l’ayahuasca, une drogue péruvienne, à ses invités pour leur permettre d’exprimer leur potentiel et de se sentir mieux, Abby Clarke dit avoir été violée par le gourou, après avoir refusé de boire son "thé magique". Elle raconte qu’il l’a rejointe dans une pièce où il lui a donné un verre d’eau et lui a parlé jusqu’à ce qu’elle se sente désorientée et incapable de réagir alors qu’il abusait d’elle. L'unité spéciale est perplexe : les analyses toxicologiques d’Abby sont négatives, elle n’a donc pas été droguée ou alors avec un produit qui a disparu de son organisme. Declan Trask affirme quant à lui qu’il a bien eu des relations sexuelles avec la jeune femme, mais qu’elle y avait consenti.